Міни, розтяжки і гранати: в ДСНС показали, що лишають по собі росіяни - АСС

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, це сталося вранці 12 липня в селі Стариця Вовчанської громади. Під час евакуації через лісосмугу шість людей підірвалися на розтяжці, яку залишили після себе окупанти.

У трьох із постраждалих – гостра реакція на стрес, ще у трьох – вибухові поранення.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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