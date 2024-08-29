Про це повідомило Командування Повітряних Сил у Facebook.
“Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя”, — йдеться у повідомленні.
У Повітряних Силах зазначили, що Олексій Месь був “сильним і відданим воїном, майстерним льотчиком, лідером як на землі, так і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком і справжнім патріотом своєї країни”.
29 серпня попрощатися з ним прийшли його побратими-льотчики, командири, підлеглі, друзі, колеги та сотні простих українців.
Пам’ять загиблого пілота вшанувала пара винищувачів МіГ-29, які здійснили політ над траурною процесією. Наказом головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю було посмертно присвоєно звання полковника.
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