Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

“Серед жертв нападу на різдвяний ярмарок у Магдебургу є громадянка України 1972 р.н. Вона у важкому стані в одній з німецьких клінік. Посольство України в ФРН і наші консули на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу. Сподіваємося на якнайшвидше одужання нашої громадянки”, — йдеться в дописі.

