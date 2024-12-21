Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.
“Серед жертв нападу на різдвяний ярмарок у Магдебургу є громадянка України 1972 р.н. Вона у важкому стані в одній з німецьких клінік. Посольство України в ФРН і наші консули на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу. Сподіваємося на якнайшвидше одужання нашої громадянки”, — йдеться в дописі.
Нагадаємо, 20 грудня автомобіль в’їхав у натовп на різдвяному ярмарку в східнонімецькому місті Магдебург. 5 осіб загинуло, понад 2 сотні — поранені.
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