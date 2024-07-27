У суботу, 27 липня, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Причини катастрофи встановлюються.

Про це повідомили на Facebook-сторінці навчального закладу.

“Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних сил”, — йдеться в повідомленні.

Там додали, що причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних сил Збройних сил України.

В університеті запевнили, що керівництво навчального закладу всебічно сприяє слідству.

“Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого. Це болюча та непоправна втрата для всіх нас… Також просимо обережно та з розумінням ставитися до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур і етичних норм”, — висловили прохання працівники вишу, у якому сталася трагедія.