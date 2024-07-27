Про це повідомили на Facebook-сторінці навчального закладу.
“Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних сил”, — йдеться в повідомленні.
Там додали, що причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних сил Збройних сил України.
В університеті запевнили, що керівництво навчального закладу всебічно сприяє слідству.
“Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого. Це болюча та непоправна втрата для всіх нас… Також просимо обережно та з розумінням ставитися до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур і етичних норм”, — висловили прохання працівники вишу, у якому сталася трагедія.
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