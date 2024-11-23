У Запоріжжі внаслідок російської атаки, що сталася в ніч проти 23 листопада, пошкоджені житлові будинки та нежитлові приміщення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень пошкоджені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Понівечені вікна та балкони в чотирьох багатоповерхівках та покрівлі в одинадцяти будинках приватного сектору в Дніпровському районі”, – зазначив Федоров.

Також посадовець повідомив, що у Запоріжжі відновлено електропостачання усіх 17 тисяч споживачів, які лишилися без світла через ворожий обстріл ввечері 18 листопада.

Очільник ОВА зауважив, що енергетики відновили електропостачання всього за 4 доби, а більшість людей мала світло вже через 2 доби.

Зауважимо, що за даними ГУНП в Запорізькій області, вчора російські війська вдарили по території Запоріжжя з авіації, застосувавши авіабомбу ФАБ-500.