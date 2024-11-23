Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень пошкоджені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Понівечені вікна та балкони в чотирьох багатоповерхівках та покрівлі в одинадцяти будинках приватного сектору в Дніпровському районі”, – зазначив Федоров.
Також посадовець повідомив, що у Запоріжжі відновлено електропостачання усіх 17 тисяч споживачів, які лишилися без світла через ворожий обстріл ввечері 18 листопада.
Очільник ОВА зауважив, що енергетики відновили електропостачання всього за 4 доби, а більшість людей мала світло вже через 2 доби.
Зауважимо, що за даними ГУНП в Запорізькій області, вчора російські війська вдарили по території Запоріжжя з авіації, застосувавши авіабомбу ФАБ-500.
- Росіяни за добу 433 рази атакували населені пункти Запорізької області: одна людина загинула
- Ворог за добу завдав 392 удари по населених пунктах Запорізької області: одна людина поранена
- З кінця вересня у Запоріжжі Росія зруйнувала та пошкодила понад 1 тис. будинків, – ОВА