Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень пошкоджені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Понівечені вікна та балкони в чотирьох багатоповерхівках та покрівлі в одинадцяти будинках приватного сектору в Дніпровському районі”, – зазначив Федоров.

Також посадовець повідомив, що у Запоріжжі відновлено електропостачання усіх 17 тисяч споживачів, які лишилися без світла через ворожий обстріл ввечері 18 листопада.

Очільник ОВА зауважив, що енергетики відновили електропостачання всього за 4 доби, а більшість людей мала світло вже через 2 доби. 

Зауважимо, що за даними ГУНП в Запорізькій області, вчора російські війська вдарили по території Запоріжжя з авіації, застосувавши авіабомбу ФАБ-500.

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