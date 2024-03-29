Про це повідомляє прес-служба НАК.
“На щастя, серед співробітників ніхто не постраждав, ситуація під контролем. Група “Нафтогаз” продовжує виконувати свої зобов’язання перед всіма клієнтами”, – сказав голова “Нафтогазу” Олексій Чернишов.
У ніч на 29 березня Росія завдала удару по об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури України, випустивши 99 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 84 ворожі цілі.
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