Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Cергій Тюрін.

Уночі 20 вересня був зафіксований проліт російського безпілотника у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС. Згодом його збили сили протиповітряної оборони.

“Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС. Сьогоднішній інцидент із “шахедом” біля ХАЕС – чергове підтвердження. Саме тому президент України Володимир Зеленський, всі представники нашої держави так активно звертаються до партнерів надати Україні сучасні системи ППО, щоб ми могли захистити не лише себе, а й весь континент від російського терору. Дякую силам ППО за ефективну роботу!” – зазначив Cергій Тюрін.