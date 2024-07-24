Повернення в Україну тіл військовополонених без внутрішніх органів може бути свідченням того, що їх використовують в Росії для трансплантації.

Про це йшлося на зустрічі в Анкарі представників родин військовополонених із Надзвичайним та Повноважним послом України в Туреччині Василем Боднаром, повідомляє Укрінформ.

«На сьогодні вже достеменно відомо, що ми отримуємо тіла закатованих з полону (при обміні тіл). Ми отримуємо не тільки закатовані тіла, а тіла, які, на жаль, без органів. Тобто це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів Російської Федерації працює. І, на жаль, працює з нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба казати на весь світ, щоб зупинити цей злочин», – сказала дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону.

Жінка звернулася до Президента Туреччини з проханням підтримати створення змішаної медичної комісії, що дозволить стежити за станом здоров’я як українських, так і російських військовополонених.

«І також хотіла би попросити виступити Туреччину як країну-покровительку у вирішенні всіх гуманітарних питань, пов’язаних з обміном військовополонених», – додала дружина військовополоненого.

Вона наголосила на тому, що Росія відмовляється повертати і вносити в списки на обмін військовополонених Маріупольського гарнізону.

«Насправді розказують дуже страшні речі, переживають за своїх чоловіків, синів. І це реальний біль, який нас стимулює до того, щоб швидше працювати і стимулювати наших міжнародних партнерів вживати певний дій. Одна із основних вимог – це створити міжнародну медичну комісію, яка би досліджувала стан перебування наших військовополонених і допомагала їм боротися з проблемами зі здоров’ям… І це один з меседжів, який був донесений до турецької сторони», – сказав у коментарі Укрінформу посол України в Туреччині Василь Боднар.

Дипломат висловив сподівання, що Туреччина, у т.ч. в ролі держави-покровительки, активно долучиться до допомоги членам родин військовополонених з тим, щоб зібрати інформацію про їхніх рідних і домогтися обмінів.