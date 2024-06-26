Про це розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець.
Представники українського та російського офісів омбудсмена опитали звільнених із полону з обох сторін.
За словами Лубінця, російські військовополонені дякували за їжу, медичну допомогу, можливість здійснювати телефонні дзвінки родичам, листування та загалом дотримання Женевських конвенцій. Водночас українські звільнені оборонці розповідали про невідповідність Женевським конвенціям умов, у яких їх утримували.
Український омбудсмен висловив надії, що після розмов із полоненими офіс Москалькової докладе зусиль, щоб покращити умови утримання українських оборонців.
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