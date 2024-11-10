Приліт стався в лісосмузі одного з районів міста.

Про це написав міський голова Ігор Терехов.

“За попередньою інформацією, приліт стався у лісосмузі. Без руйнувань та постраждалих”, — написав Терехов.

Нагадаємо, армія РФ у неділю вранці знову атакувала Харків, влучання було у Київському районі.