Про це написав міський голова Ігор Терехов.
“За попередньою інформацією, приліт стався у лісосмузі. Без руйнувань та постраждалих”, — написав Терехов.
Нагадаємо, армія РФ у неділю вранці знову атакувала Харків, влучання було у Київському районі.
Приліт стався в лісосмузі одного з районів міста.
Про це написав міський голова Ігор Терехов.
“За попередньою інформацією, приліт стався у лісосмузі. Без руйнувань та постраждалих”, — написав Терехов.
Нагадаємо, армія РФ у неділю вранці знову атакувала Харків, влучання було у Київському районі.