Про це написав міський голова Ігор Терехов.

“За попередньою інформацією, приліт стався у лісосмузі. Без руйнувань та постраждалих”, — написав Терехов.

Нагадаємо, армія РФ у неділю вранці знову атакувала Харків, влучання було у Київському районі.

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