Внаслідок ракетної атаки по Дніпру, яка сталася минулого вечора, було пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова, а також десятки звичайних житлових будинків.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у ранковому зверненні.

Глава держави зазначив, що у п’ятницю ввечері й у ніч на суботу, 26 жовтня, російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим регіонам країни.

“В Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова – та звичайні житлові будинки. На жаль, троє загиблих, і серед них дитина. В Києві цей російський удар забрав життя дівчинки – їй було лише 14 років. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених від цих ударів. Усім їм надано необхідну допомогу”, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що після сказаного на саміті БРІКС у Казані, російські вбивці повернулись до своєї звичної справи.

“Це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави й народу, проти яких розвʼязана війна”, – сказав український лідер.

За словами Зеленського, ця війна, яка триває вже третій рік, “має лише одного винуватця – Москву”. Тому на агресора потрібно чинити такий тиск, “який здатен змусити його до припинення терору і війни”.

“Надійний мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості”, – резюмував глава держави.