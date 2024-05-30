Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише The Guardian.
За його словами, під час засідання буде зроблено кроки щодо інвестування в безпеку альянсу, зміцнення зв’язків з партнерами, а також посилення підтримки України.
Столтенберг додає, що виклики, з якими сьогодні бореться Україна, стають дедалі більшими та складнішими. Перемога країни залежить від рішучої підтримки з боку Північноатлантичного альянсу.
“На липневому саміті НАТО ми плануємо поставити нашу підтримку на міцніший фундамент.В тому числі за рахунок посилення ролі НАТО в координації допомоги в галузі безпеки і тренувань, а також багаторічних фінансових зобов’язань”, – додав генеральний секретар НАТО.
Зокрема під час засідання порушать питання посилення співпраці з партнерами НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні. Мова йде про Австралію, Нову Зеландію, Японію й інших.
“На нашому завтрашньому засіданні на рівні міністрів закордонних справ ми також обговоримо, як подолати нестабільність у нашому південному сусідстві, в тому числі постійну загрозу тероризму”, – додав він.
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