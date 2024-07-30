Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
“Мова йде про вибух над розташуванням літаків. Більше того, можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові – борт №33 і борт №31. Борт №33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні пошкодження”, — сказав він.
За словами Юсова, відновлення цих літаків може зайняти у РФ декілька місяців, а під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога.
Також представник ГУР уточнив дату і час коли відбулася атака на аеродром.
“По датах можемо сказати про те, що йдеться про 25 липня. Інформація була повідомлена пізніше, власне після додаткової верифікації. І справді, 25 липня, орієнтовно 15:47 зафіксований подібний удар”, — сказав він
27 липня джерела Суспільного повідомили, що дрони Головного управління розвідки Міноборони вночі атакували НПЗ, три військові аеродроми РФ, серед яких “Оленья” в Мурманській області та пошкодили надзвуковий бомбардувальник. Міністерство оборони РФ заявило, що загалом над територією Росії збили щонайменше 12 дронів-камікадзе в Курській, Бєлгородській, Ростовській, Брянський та в Липецькій областях.
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