Під час російського обстрілу дронами гуртожитка у місті Глухів Сумської області, який стався 18 листопада, загинула поетеса Лідія Родителєва-Процик та ще 11 людей.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК).

Відомо, що жінка народилася в селі Пустогород Сумської області. Змалечку надихалася красою природи, оспівуючи її своїх у віршах. Була активною учасницею літературного життя громади.

У 2007 році у світ вийшла перша збірка ліричних віршів Лідії Родителєвої-Процик “Від серця — до серця”, у 2019-му — друга книга “Стежками долі”. Її поезія повсякчас друкувалася в місцевих газетах та літературних альманахах, а глухівська композиторка Марія Воропай створила декілька пісень на вірші поетеси.

“Восени цього року Лідія переїхала з прикордонного Пустогорода до Глухова, після того, як її будинок обстріляли росіяни, сподіваючись знайти безпечний прихисток, але ворожа атака обірвала життя поетеси”, — повідомили у міністерстві.