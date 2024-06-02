Співробітник редакції "Українські Новини", командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині не повернувся з бойового завдання.

Трагедія сталася внаслідок того, що до бліндажа прилетіла міна. Свій останній бій Олександр пройшов на чолі групи.

Інформацію про це повідомили товариші по службі та рідні Олександра, пише видання “Українські Новини”.

“Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго… В бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом”, — повідомили бойові побратими нашого колеги”, — повідомили бойові побратими.

Чоловік з перших днів вторгнення пішов в ТРО боронити рідний Ірпінь. Після звільнення міста нагороджений відзнакою “За заслуги перед містом Ірпінь”, пізніше – орденом “За мужність” ІІІ ступеня. За два роки війни пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта ЗСУ. Понад рік керував механізованою ротою.