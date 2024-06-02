Трагедія сталася внаслідок того, що до бліндажа прилетіла міна. Свій останній бій Олександр пройшов на чолі групи.
Інформацію про це повідомили товариші по службі та рідні Олександра, пише видання “Українські Новини”.
“Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго… В бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом”, — повідомили бойові побратими нашого колеги”, — повідомили бойові побратими.
Чоловік з перших днів вторгнення пішов в ТРО боронити рідний Ірпінь. Після звільнення міста нагороджений відзнакою “За заслуги перед містом Ірпінь”, пізніше – орденом “За мужність” ІІІ ступеня. За два роки війни пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта ЗСУ. Понад рік керував механізованою ротою.
- У Києві прощаються з полеглою бойовою медикинею Іриною “Чекою” Цибух
- На фронті загинула військовослужбовиця та журналістка Алла Пушкарчук
- Ворожий удар по Харкову: одна жінка загинула, відомо про 11 постраждалих