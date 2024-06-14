Про це з місця події повідомляє кореспондентка “Суспільного”.
Біля КМДА зібралось приблизно сотня людей. Вони вимагають скасувати проведення у неділю, 16 червня, Маршу рівності.
На плакатах мітингувальники написали гомофобні гасла, зокрема про те, що “ЛГБТ — це пропаганда смерті”, що представники спільноти “хворі” і потрібно припинити “статеві збочення”. Учасниками акції стали переважно молоді люди.
Один із учасників акції Богдан розповів, що він прийшов, щоб висловити свій протест проти проведення Маршу в цю неділю. За його словами, подібні масові акції не повинні проводитися під час дії воєнного стану.
“Зараз в нашій країні відбувається війна і зараз всі такі заходи не мають проводити. Російська пропаганда це буде використовувати для себе якось. Та це буде додаткова мотивація для російських військових. Нам це зараз не потрібно, у нас зараз є, на жаль, проблеми на фронті і це для них буде тільки плюс”, — сказав Богдан.
На акцію прийшов голова “Руху всі разом за сім’ю” Руслан Кухарчук. За його словами, єдиного організатора цієї акції немає, люди вийшли спонтанно.
“З моральних міркувань, із міркувань демографічної і національної безпеки, подібні заходи, як Київ-Прайди і Марші рівності, вони недопустимі в Україні, особливо під час війни. Також військовослужбовці на фронті максимально деморалізовані подібними діями в Києві”, — сказав Кухарук.
На акцію прийшла Марія Воля, позивний “Гера”, вона військовослужбовиця із 2015 року, представниця ЛГБТ-спільноти. Дівчина йшла містом у справах і побачила цю акцію.
“Просто мої плакати з моїм обличчям зривали такі самі люди, коли йшло висвітлення того, що на війні теж є ЛГБТ-військові і вони теж борються за права. Але питання в тому, що ми боремося за права всіх, а за наші права боремося тільки ми. Нас просто не сприймають”, — каже Воля.
Дівчина розповіла, що братиме участь у неділю в Марші рівності. Хоча вважає, що будуть якісь провокації під час заходу.
“Я бороню Україну з 2015 року, свою Україну, я хочу, щоб Україна дала мені право на рівні з гетеросексуальними, я більше не прошу. На рівні з гетеросексуальними людьми я хочу, щоб в мене були такі ж самі права”, — зауважила Марія.
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