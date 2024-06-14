Про це з місця події повідомляє кореспондентка “Суспільного”.

Біля КМДА зібралось приблизно сотня людей. Вони вимагають скасувати проведення у неділю, 16 червня, Маршу рівності.

На плакатах мітингувальники написали гомофобні гасла, зокрема про те, що “ЛГБТ — це пропаганда смерті”, що представники спільноти “хворі” і потрібно припинити “статеві збочення”. Учасниками акції стали переважно молоді люди.

Один із учасників акції Богдан розповів, що він прийшов, щоб висловити свій протест проти проведення Маршу в цю неділю. За його словами, подібні масові акції не повинні проводитися під час дії воєнного стану.

“Зараз в нашій країні відбувається війна і зараз всі такі заходи не мають проводити. Російська пропаганда це буде використовувати для себе якось. Та це буде додаткова мотивація для російських військових. Нам це зараз не потрібно, у нас зараз є, на жаль, проблеми на фронті і це для них буде тільки плюс”, — сказав Богдан.

На акцію прийшов голова “Руху всі разом за сім’ю” Руслан Кухарчук. За його словами, єдиного організатора цієї акції немає, люди вийшли спонтанно.