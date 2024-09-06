У п'ятницю, 6 вересня, на засіданні “Рамштайн” у Німеччині Президент України Володимир Зеленський підбив проміжні підсумки спецоперації ЗСУ на Курщині та назвав кількість втрат ворога.

За словами глави держави, наразі Україна контролює територію понад 1300 км² у Курській області — це понад 100 населених пунктів.

“Сьогодні рівно місяць від початку нашої операції у Курській області. Це територія, з якої Путін готувався розпочати наступ на наше місто Суми. Ми витискаємо війну на територію Росії”, — заявив Зеленський.

Український лідер розповів, що значну частину цієї території російські війська покинули до наближення ЗСУ, інша частина російських земель “була взята під контроль нашими силами у боях”.

За словами Зеленського, на Курському напрямку Росія втратила приблизно шести тисяч солдатів убитими та пораненими.

Гарант додав, що на цю мить немає жодної загрози щодо того, що російські загарбники почнуть наступ на Сумську область, як це було у травні, коли кремлівський диктатор Володимир Путін розпочав наступ на Харків.

Також Президент підкреслив, що наступ ЗСУ у Курській області показав, що “червоні лінії” Кремля не працюють, натомість ця операція підвищила бойовий дух українців.