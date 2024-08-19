Про це заявив президент Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України “Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога”.
“Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти.
Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України”, — повідомив голова держави.
Він зазначив, що ця операція — “найбільша інвестиція” у звільнення українців з російського полону.
“Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають”, — наголосив він.
“Зараз російське прикордоння навпроти нашої Сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії. І це також – серед цілей нашої операції, тактичних цілей”, — додав президент.