Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські Сили оборони наразі контролюють понад 1250 квадратних кілометрів ворожої території та 92 населених пункти в Курській області Росії.

Про це заявив президент Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України “Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога”.

“Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України”, — повідомив голова держави.

Він зазначив, що ця операція — “найбільша інвестиція” у звільнення українців з російського полону.

“Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають”, — наголосив він.

Президент підкреслив, що поки не може розкрити інформацію щодо конкретних підрозділів, залучених до операції в Курській області.

“Зараз російське прикордоння навпроти нашої Сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії. І це також – серед цілей нашої операції, тактичних цілей”, — додав президент.