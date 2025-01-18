Про це повідомляє ГУР.
За його інформацією, в ніч на 17 січня рух опору Путінському режиму знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара, підпаливши їх.
“Невідомі диверсанти спалили вежі зв’язку поблизу краснодара. Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється”, — йдеться в дописі.
- Зеленський відреагував на ранкові обстріл Києва та Запоріжжя й закликав світ посилити тиск на Росію
- У Повітряних силах пояснили, чому в Києві після збиття ракет є серйозні руйнування
- Під ранок росіяни атакували Київ балістикою: щонайменше троє загиблих