За даними розвідки, представники руху опору в Росії підпалили вежі вночі проти 17 січня.

Про це повідомляє ГУР.

За його інформацією, в ніч на 17 січня рух опору Путінському режиму знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара, підпаливши їх.

“Невідомі диверсанти спалили вежі зв’язку поблизу краснодара. Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється”, — йдеться в дописі.