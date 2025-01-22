У селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області було скоєно викрадення малолітньої дитини. Зловмисники залякали матір неіснуючим боргом та забрали дитину, а жінку зачинили в квартирі.

Про це повідомили у поліції Київської області.

За повідомленням правоохоронців, двоє чоловіків, які були знайомими жінки, дізналися про грошові заощадження жінки. Вони вимагали повернення неіснуючого боргу в 200 тисяч доларів, а коли жінка відмовилася, забрали її малолітню дитину.

Зловмисники також прихопили 17 тисяч гривень, два мобільних телефони та документи потерпілої, після чого втекли з місця події.

Невдовзі правоохоронці встановили місцезнаходження викраденої дівчинки. Вона перебувала у квартирі спільниці зловмисників у Києві. На щастя, дитина не постраждала.

Менш ніж за добу поліція затримала всіх трьох фігурантів: 21-річного та 22-річного мешканців столиці, а також 31-річну спільницю.

Слідчі Бучанського управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом вимагання та незаконного позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього (ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Слідство триває.