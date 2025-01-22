Про це повідомили у поліції Київської області.
За повідомленням правоохоронців, двоє чоловіків, які були знайомими жінки, дізналися про грошові заощадження жінки. Вони вимагали повернення неіснуючого боргу в 200 тисяч доларів, а коли жінка відмовилася, забрали її малолітню дитину.
Зловмисники також прихопили 17 тисяч гривень, два мобільних телефони та документи потерпілої, після чого втекли з місця події.
Невдовзі правоохоронці встановили місцезнаходження викраденої дівчинки. Вона перебувала у квартирі спільниці зловмисників у Києві. На щастя, дитина не постраждала.
Менш ніж за добу поліція затримала всіх трьох фігурантів: 21-річного та 22-річного мешканців столиці, а також 31-річну спільницю.
Слідчі Бучанського управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом вимагання та незаконного позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього (ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Слідство триває.
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