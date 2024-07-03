5 квітня 2024 року у селі Мархалівка на Київщині місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти зведення поблизу їхнього села Національного військового меморіального кладовища. Мітингують вже не вперше, бо бояться забруднення ґрунтових вод та виступають проти знищення лісу.

Про це повідомляє Суспільне.

Землю віддали під будівництво без погодження громади. Місцевість має складну систему підземних вод і вирубка лісу може забруднити Мархалівку й сусідні села. До того ж по території громади проходить смарагдова мережа – природоохоронна територія європейського значення. Зведення на цій мережі кладовища суперечить міжнародним стандартам.

Посадовці своєю чергою запевняють, що вирубувати весь ліс не треба, «лише 10%». Заступник міністра захисту довкілля зазначив, що більшість аргументів селян проти зведення кладовища – надумані, оскільки проєкт створювали з інститут екології.

До мітингу долучились військовослужбовці, які підтримують зведення Національного меморіального військового кладовища. Деякі бійці заявляють, що «місце чудово підходить для поховань», оскільки дуже часто виникають проблеми з тим, де поховати військових.

Підготовчі роботи до зведення кладовища вже розпочали. На цьому кладовищі можуть ховати військовослужбовців, які захищали Україну з 2014 року.