Про це повідомляє Суспільне.
Землю віддали під будівництво без погодження громади. Місцевість має складну систему підземних вод і вирубка лісу може забруднити Мархалівку й сусідні села. До того ж по території громади проходить смарагдова мережа – природоохоронна територія європейського значення. Зведення на цій мережі кладовища суперечить міжнародним стандартам.
Посадовці своєю чергою запевняють, що вирубувати весь ліс не треба, «лише 10%». Заступник міністра захисту довкілля зазначив, що більшість аргументів селян проти зведення кладовища – надумані, оскільки проєкт створювали з інститут екології.
До мітингу долучились військовослужбовці, які підтримують зведення Національного меморіального військового кладовища. Деякі бійці заявляють, що «місце чудово підходить для поховань», оскільки дуже часто виникають проблеми з тим, де поховати військових.
Підготовчі роботи до зведення кладовища вже розпочали. На цьому кладовищі можуть ховати військовослужбовців, які захищали Україну з 2014 року.
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