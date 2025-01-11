ДТП сталася 10 січня, близько 19.30, на автодорозі «Куровичі-Рогатин» у селі Затемне Львівського району.

Про це йдеться в повідомленні поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Peugeot 3008, якою керував 36-річний житель Івано-Франківська, та автобуса Mеrcedes-Benz під керуванням 39-річного мешканця Львівського району.

“Внаслідок ДТП водій легковика та шестеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів”, – зазначили у поліції.

Серед постраждалих – жительки Львівського району віком 17, 18 і 41 рік, 67-річна львів’янка, 28-річний мешканець Львівського району та 48-річний житель Золочівського району.