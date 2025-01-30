Під час бойових дій на фронті під Покровськом загинув 19-річний польський доброволець Філіп Антосяк, який воював у складі підрозділу ударних безпілотників 25-ї повітрянодесантної бригади.

Про це повідомляє RMF24.

Антосяк залишив навчання у Кембриджі та поїхав воювати в Україну. Батьки хлопця, які проживають у Британії, розповіли, що він планував кар’єру в британській армії, але замість цього став добровольцем у ЗСУ.

“Він дуже пишався тим, що допомагає людям тут, у цій країні. Він завжди говорив про це, коли телефонував нам… Це дуже тяжко для нас, але ми пишаємося нашим сином”, – сказав його батько Марчин.

30 січня у Києві відбулася церемонія прощання з Антосяком у Михайлівському золотоверхому соборі, після чого процесія пройшла через Майдан Незалежності. На церемонії звучали гімни України та Польщі, а труну накрили прапорами обох країн.

На прощанні були присутні батьки загиблого, представники польського консульства та польських організацій в Україні. Батькам передали посмертну нагороду для Філіпа від головнокомандувача ЗСУ.

Поховають добровольця у місті Лович Лодзького воєводства.