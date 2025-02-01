Ввечері у п'ятницю, 31 січня, Одеса опинилась під атакою балістичних ракет з боку РФ. Цього разу ціллю ворожої атаки став історичний центр міста. Руйнувань зазнали одеська філармонія, кілька музеїв, а також відомий готель "Брістоль".

Про це повідомляє Одеська ОВА та обласна прокуратура.

За даними слідства, 31 січня ввечері Збройні сили РФ атакували Одесу балістичними ракетами, попередньо, типу “Іскандер”. В центральній частині міста руйнувань зазнала будівля готелю, вибито вікна та пошкоджено фасади в прилеглих будинках та приміщеннях.

За інформацією мера Одеси Геннадія Труханова, значних руйнувань, масштаб яких ще не встановлено, зазнала будівля готелю “Брістоль” — одна з найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста.

Також внаслідок потужної вибухової хвилі постраждали довколишні історичні будівлі, серед них близько 15 пам’яток культурної спадщини.

Основні пошкодження — вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення. Серед постраждалих об’єктів дві пам’ятки національного значення: Одеська філармонія (Нова Біржа) та Будинок Вучині (вул. Італійська, 19). Крім того, пошкоджено музей західного та східного мистецтва та філію літературного музею (Будинок Сікара).

Суттєвих пошкоджень зазнали вітражі та автентичне столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням у будівлях Союзу архітекторів України та Банку “Порто-Франко”.

Як зазначив Труханов, найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є Філармонія, у якій вибуховою хвилею вибито автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкоджено вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень.

Будівля Філармонії з 2023 року перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО відповідно до Другого протоколу 1999 року до Гаазької конвенції 1954 року “Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту”.