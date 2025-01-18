Близько 6-ї години ранку 18 січня Росія завдала удару по Києву балістикою. Внаслідок атаки є займання в одному з районів столиці, також містяни сповіщають про проблеми з водопостачанням.

Про це повідомив міський голова Києва Віталія Кличка та Суспільне.

“У столиці знову гучно. Працює ППО. Загроза балістики”, — написав він о 05:55.

За 9 хвилин по тому мер Києва уточнив, що є займання в Шевченківському районі — там горить нежитлова будівля. Всі підрозділи прямують на місце.

Згодом керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, про одного загиблого, а станом на 06:29 кількість жертв зросла до трьох.

Також посадовець повідомив, що окрім Шевченківського району столиці, падіння уламків зафіксовано ще й Деснянському районі.

Пізніше Кличко повідомив про пошкодження скляних елементів входу на станцію метро “Лукʼянівська”. Наразі вона закрита на вхід і вихід, а поїзди прямують без зупинки на станції.

Крім того, столичний мер підтвердив пошкодження трубопроводу водопостачання у Шевченківському районі, через що у деяких киян зникла вода. Ремонтні бригади прямують на місце.

Загалом цієї ночі у столиці тричі оголошували повітряну тривогу. Перша пролунала о 00:03 й тривала до 02:07. Друга тривога була оголошена о 04:54. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу безпілотників. Відбій оголосили о 05:46, а за кілька хвилин у Києві почули серію вибухів через роботу ППО по ракетах.

Відбій повітряної загрози в столиці оголосили о 07:05.