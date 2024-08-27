Бригада швидкої допомоги, яка поспішала на допомогу пораненому в Дніпровському районі Херсона, потрапила під ворожий обстріл, постраждали троє медпрацівників.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Згодом він додав, що до однієї з херсонських лікарень доправили бригаду «швидкої», яка потрапила під ворожий обстріл, коли прибула на виклик до пораненого.

«Троє медпрацівників – жінка 59 і чоловіки 46 та 64 років отримали вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію», – зауважив Мрочко.

Раніше начальник Херсонської міської військової адміністрації повідомив, що у Дніпровському районі Херсона через ворожу атаку з дрона мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 63-річний чоловік.