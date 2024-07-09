Під час масованої ракетної атаки РФ 8 липня у своїй оселі загинула Симанюк Зоряна разом з двома своїми дітками, Максимом — 10 років та Анастасією — 8 років.

Загиблій матері було всього 40 років. Вона сама виховувала двох дітей. Під час ракетної атаки, жінка з дітьми перебувала вдома, в будинку на Сирці, де ворожа ракета обірвала життя сімʼї.

10-річний Максим Симанюк був вихованцем карате-клубу “Чемпіон”, повідомляють в Українській Федерації Карате.

“Щирі співчуття батькові, а також клубу “Чемпіон”, де трененувався Максим Симанюк, та тренеру Володимиру Боєву”, — йдеться в повідомленні Української Федерації Карате.

“Сьогодні російські терористи вбили нашого маленького чемпіона Максима Симанюка. Ненависті недостатньо. Помста буде вічною”, — написав у своєму Instagram Володимир Боєв, тренер загиблого Максима.