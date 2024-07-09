Загиблій матері було всього 40 років. Вона сама виховувала двох дітей. Під час ракетної атаки, жінка з дітьми перебувала вдома, в будинку на Сирці, де ворожа ракета обірвала життя сімʼї.
10-річний Максим Симанюк був вихованцем карате-клубу “Чемпіон”, повідомляють в Українській Федерації Карате.
“Щирі співчуття батькові, а також клубу “Чемпіон”, де трененувався Максим Симанюк, та тренеру Володимиру Боєву”, — йдеться в повідомленні Української Федерації Карате.
“Сьогодні російські терористи вбили нашого маленького чемпіона Максима Симанюка. Ненависті недостатньо. Помста буде вічною”, — написав у своєму Instagram Володимир Боєв, тренер загиблого Максима.
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