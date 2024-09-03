Під завалами у Полтаві може перебувати близько 15 людей. Рятувальні роботи на місці влучання ворожих ракет тривають.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін в ефірі телемарафону «Єдині новини».

“Під завалами у Полтаві може перебувати близько 15 людей”, — зазначив Пронін.

Він також повідомив, що рятувальні роботи тривають, однак їх доводиться переривати через постійні повітряні тривоги в області.

«Завдяки злагодженим діям рятувальників і медиків вдалося врятувати не одне життя. Ліквідація наслідків ворожих ударів ще триває. Усі необхідні служби на місці події», — додав керівник Полтавської ОВА.

За його словами, мешканці Полтави активно здають кров для допомоги пораненим.

«Лише за кілька годин майже 150 людей здали кров. Для переливання є усе необхідне», — сказав він.

Також, як повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, рятувальники періодично проводять «хвилини тиші», щоб почути можливих людей під завалами.

За його словами, на місці події працюють кінологічні розрахунки ДСНС і Національної поліції.

Загалом, Хорунжий зазначив, що на місці удару організовано п’ять дільниць для ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації. Роботи з розбору завалів і пошуку постраждалих тривають.