Про це повідомив начальник Краматорської МВС Гончаренко.
24 серпня російські війська завдали удару по Краматорську, Донецька область, що призвело до вибуху близько 22:35. У місті була оголошена повітряна тривога, і місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях.
За інформацією голови Краматорської МВА, внаслідок обстрілу є постраждалі, наслідки наразі уточнюються.
Раніше повідомляли про 6 поранених, один у важкому стані. Пошуково-рятувальна операція досі триває.
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