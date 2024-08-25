Про це повідомив начальник Краматорської МВС Гончаренко.

24 серпня російські війська завдали удару по Краматорську, Донецька область, що призвело до вибуху близько 22:35. У місті була оголошена повітряна тривога, і місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях.

За інформацією голови Краматорської МВА, внаслідок обстрілу є постраждалі, наслідки наразі уточнюються.

Раніше повідомляли про 6 поранених, один у важкому стані. Пошуково-рятувальна операція досі триває.

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