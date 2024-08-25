У ніч на 25 серпня загарбницькі війська завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки на місцевий готель постраждали іноземні журналісти та громадяни України.

Про це повідомив начальник Краматорської МВС Гончаренко.

24 серпня російські війська завдали удару по Краматорську, Донецька область, що призвело до вибуху близько 22:35. У місті була оголошена повітряна тривога, і місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях.

За інформацією голови Краматорської МВА, внаслідок обстрілу є постраждалі, наслідки наразі уточнюються.

Раніше повідомляли про 6 поранених, один у важкому стані. Пошуково-рятувальна операція досі триває.