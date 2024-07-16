Рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих під завалами зруйнованого п'ятиповерхового житлового будинку в Мирнограді на Донеччині.

Про це повідомляє ДСНС.

Таким чином, кількість жертв російського обстрілу збільшилася до трьох осіб. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

“Сьогодні зранку рятувальники вилучили тіла ще 2 осіб. Всього поранено 7 людей, ще 7 врятували співробітники ДСНС. Рятувальна операція тривала півтори доби. Надзвичайниками розібрано 130 т будівельних конструкцій”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до робіт залучалося 81 особа та 20 одиниць техніки, зокрема від ДСНС України – 70 чоловік особового складу та 17 одиниць техніки й кінологічний розрахунок.