Про це повідомив народний депутат Дмитро Соломчук.

Сорти надали колеги з Німеччини, США та Туреччини. Наразі цей процес носить дослідницький характер. Якщо висадка була успішною, перші паростки зʼявляться за два тижні.

Соломчук наголошує на тому, що цей напрям важливий як для сільського господарства, так і для військової галузі. Тому нардеп сподівається, що ці напрацювання будуть корисними для подальшого вирощування бавовнику в Україні.

Бавовняна целюлоза використовується для виробництва пороху. Її потреба для України оцінюється у 10 000 тонн. Для цього необхідно засіяти 30 000 га або площу вдвічі меншу, якщо бавовну вирощувати на зрошуваних землях.