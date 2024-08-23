Підключено енергоблок, який посилить стабільність енергосистеми

Про це повідомляє Міністерство енергетики через Укрінформ.
“Сьогодні після планового ремонту і перезавантаження ядерного палива до енергосистеми підключено ще один атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та посилить стабільність енергосистеми”, – йдеться у повідомленні.
Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що вихід енергоблока з ремонту відбувся з дотриманням усіх необхідних норм безпеки. У міністерстві також нагадали, що наприкінці липня атомні енергетики змогли завершити ремонти двох атомних блоків на два тижні раніше від запланованих термінів і приєднати їх до енергосистеми, що допомогло зменшити дефіцит потужності.
Раніше повідомлялося, що станом на ранок 23 серпня через зниження температури споживання електроенергії в Україні знизилося на 6,9% порівняно з попереднім днем.
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