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Підключено енергоблок, який посилить стабільність енергосистеми

З планового ремонту повернувся енергоблок на одній з українських атомних електростанцій.

П’ятниця, 23 серпня 2024, 14:15

Про це повідомляє Міністерство енергетики через Укрінформ.

“Сьогодні після планового ремонту і перезавантаження ядерного палива до енергосистеми підключено ще один атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та посилить стабільність енергосистеми”, – йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що вихід енергоблока з ремонту відбувся з дотриманням усіх необхідних норм безпеки. У міністерстві також нагадали, що наприкінці липня атомні енергетики змогли завершити ремонти двох атомних блоків на два тижні раніше від запланованих термінів і приєднати їх до енергосистеми, що допомогло зменшити дефіцит потужності.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 23 серпня через зниження температури споживання електроенергії в Україні знизилося на 6,9% порівняно з попереднім днем.

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Теги: відключення світла, енергія, Україна

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