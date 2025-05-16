Київська міська прокуратура висунула підозру ексгравцеві збірної України з футболу Анатолію Тимощуку у пособництві Російській Федерації, яка є державою-агресором. Цю інформацію підтвердили в Офісі Генерального прокурора України.

Згідно з даними слідства, Тимощук, який продовжує працювати в тренерському штабі російського клубу “Зєніт” після початку повномасштабного вторгнення, у вересні взяв участь у матчі, метою якого було зібрати кошти для армії Росії. Після гри він пожертвував свою футболку на аукціон, яка була продана за 700 тисяч рублів.

Усі зібрані кошти були направлені на підтримку військових підрозділів Росії, зокрема “106-го розвідувального батальйону” ЗС РФ, відомого як “розвідзагін 106 «Москва»”, який пізніше отримав нову назву “Светлояр”.

У зв’язку з цими подіями, Тимощуку оголосили підозру за частиною 1 статті 112-2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за пособництво державі-агресору. Досудове розслідування проводить Генеральне управління СБУ у Києві та Київській області.

Анатолій Тимощук розпочав свою кар’єру асистента головного тренера “Зєніта” влітку 2017 року і продовжує працювати в клубі. Після початку війни в Україні у лютому 2022 року він не висловив жодного засудження агресії Росії.

Санкції проти Анатолія Тимощука: деталі

У березні 2022 року Українська асоціація футболу (УАФ) визнала Тимощука винним у порушенні Кодексу етики та чесної гри, наклавши на нього санкції. Його позбавили всіх футбольних нагород, тренерської ліцензії Pro, заборонили працювати тренером в Україні та виключили зі списку гравців національної збірної.

На початку 2023 року ці санкції були підтверджені указом Президента України Володимира Зеленського, що передбачає обмеження терміном на десять років.

19 листопада 2024 року Тимощук виграв справу проти УАФ у Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні, що стосувалася накладених санкцій. Суд зобов’язав УАФ повернути всі футбольні досягнення Тимощука, включаючи титули чемпіона України, Кубка та Суперкубка, а також відновити його у реєстрі гравців збірної та повернути тренерську ліцензію.

22 листопада 2024 року Президент України Володимир Зеленський позбавив Тимощука двох державних нагород: ордена “За мужність” та звання заслуженого працівника фізичної культури і здоров’я України.

У березні 2025 року Міністерство молоді та спорту України позбавило Тимощука звань “Майстра спорту України” та “Заслуженого майстра спорту України” з футболу.