Військовослужбовцю російської армії висунули підозру за жорстоке поводження з цивільним під час окупації села Лукашівка, що на Чернігівщині. Цю інформацію оприлюднило Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

Підозрюваним є солдат 74 окремої мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії РФ, який брав участь в окупаційних діях у Лукашівці. Разом із двома спільниками він силоміць увірвався до приватного будинку, де вивів чоловіка і доставив його до сусідньої оселі.

Там військовий почав жорстоко вибивати зізнання, завдавши ножового поранення в ногу, і продовжуючи тиснути лезом у рану, намагаючись отримати інформацію про позиції Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони. Інші солдати також били полоненого та погрожували йому розстрілом з автомату.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ заочно висунули підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, що стосується жорстокого поводження з цивільними особами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб під час збройного конфлікту.

В даний час тривають активні заходи для притягнення до відповідальності російського військовослужбовця, якого ідентифіковано як Нікіту Бєлозьорова, 1994 року народження.