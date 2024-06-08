39-річного підозрюваного у нападі на прем’єр-міністерку Метте Фредеріксен заарештували в Данії. Поліція наразі не вважає, що напад був "політично мотивованим".

Про це пише поліція Копенгагена.

Підозрюваного взяли під варту до 20 червня. В суді міста Фредеріксборг затриманий 39-річний поляк, який проживає у Данії з 2019 року, не визнав своєї провини. Правоохоронці припускають, що під час інциденту чоловік перебував у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння. Згідно з протоколом, який зачитали на судовому засіданні, підозрюваний був настільки млявим, що правоохоронцям довелося допомагати йому вийти з автомобіля.

“Не можу погодитися, що були розбіжності щодо позицій прем’єр-міністра”, — зазначив затриманий.

Поліція стверджує, що чоловік ударив прем’єрку стиснутим кулаком у праве плече, що призвело до легкої хлистової травми шийного відділу хребта. Це типове пошкодження, яке виникає при ударі ззаду, коли голова різко закидається назад, а потім вперед. Підозрюваному інкримінують насилля проти державного службовця, особливо обтяжувальною обставиною є те, що насильство сталося після заяв прем’єрки під час публічних дебатів.