Про це повідомляє пресслужба політичної партії.
“15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії «Слуга Народу», на якому було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього”, — йдеться у повідомленні.
Також речниця фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Юлія Палійчук повідомила, що фракція виступає за повне й об’єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого за інформацією НАБУ може бути народний депутат Микола Задорожній.
“Якщо його вину буде доведено — він має понести відповідальність відповідно до закону. На час розслідування членство Миколи Задорожнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює”, — написала вона.
- Нардепа від “Слуги народу” підозрюють у хабарництві на ремонті об’єктів інфраструктури
- На Закарпатті депутата міськради від “ЄС” Саєнкова затримали на хабарі за переправлення ухилянтів
- “Слуга народу” Трубіцин торгував посадами у Києві. Йому повідомили про підозру, депутат втік за кордон