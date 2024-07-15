Партія "Слуга народу" виключила народного депутата Миколу Задорожнього зі свого складу на засіданні в понеділок, 15 липня. Це рішення було ухвалено після його затримання за хабарництво.

Про це повідомляє пресслужба політичної партії.

“15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії «Слуга Народу», на якому було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього”, — йдеться у повідомленні.

Також речниця фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Юлія Палійчук повідомила, що фракція виступає за повне й об’єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого за інформацією НАБУ може бути народний депутат Микола Задорожній.

“Якщо його вину буде доведено — він має понести відповідальність відповідно до закону. На час розслідування членство Миколи Задорожнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює”, — написала вона.