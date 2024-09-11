У Черкаській області поліція затримала 28-річного чоловіка, якого підозрюють у побитті ветерана в місті Сміла.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі – порушені кримінальні провадження за чотирма статтями”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний переховувався в одному з готелів регіону, але був затриманий за участі спецпризначенців. Незабаром суд обере йому запобіжний захід, слідство клопоче про тримання під вартою.

Окрім того, за місцем мешкання фігуранта пройшли обшуки, у результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю.

За результатами слідчих дій слідством порушені додаткові внесені відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків (за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України).

Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 КМУ (Вимагання), за якими фігуранту 10.09.2024 оголошено про підозру в процесуальному порядку.