Фігурант справи, 18-річний житель міста Дніпро В'ячеслав Зінченко, тепер звинувачується за статтями, які передбачають довічне ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“Підозрюваного звинувачують в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю,” – йдеться у повідомленні.

Розслідування показало, що підозрюваний брав участь у діяльності радикальних груп у месенджерах, які пропагували насильство та дискримінацію. У 2024 році він долучився до угрупування, пов’язаного з російською неонацистською організацією.

Слідство встановило, що неприязнь до Ірини Фаріон у Зінченка виникла через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На його думку, громадська діячка своїми виступами “розколювала народну єдність”.

Зінченко ретельно готувався до злочину: збирав інформацію про місце проживання й роботи жертви, стежив за нею, розробив план убивства та придбав зброю.

19 липня він напав на Ірину Фаріон у Львові, здійснивши постріл у голову. Від отриманого поранення громадська діячка померла в лікарні. Підозрюваного затримали 25 липня у Дніпрі.

Справу скеровано до суду за статтями:

ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю);

п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості).

Фігуранту загрожує найсуворіше покарання – довічне ув’язнення.