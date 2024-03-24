Російські тг-канали поширили фото та відео допитів підозрюваного у вчиненні теракту 22-го березня під Москвою в ТЦ “Crocus City Hall”.

При цьому деякі користувачі помітили, що підозрюваного було сильно побито, його обличчя було забинтоване окривавленими бинтами, а одне вухо відрізали. Пізніше в російській мережі з’явились оголошення щодо продажу ножа, яким ймовірно було відрізане вухо.

Тим часом в Україні, 8 березня було оголошено про підозру солдату армії РФ, що розстріляв беззбройного українського полоненого. Як можемо побачити на світлині, в нього обидва вуха на місці. Він, як і кожний злочинець буде нести відповідальність згідно закону.