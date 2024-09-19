Про це інформує Суспільне.

“Суддя задовольнив клопотання прокурорів та продовжив строк досудового розслідування на 6 місяців — до 26 січня 2025 року”, — йдеться у повідомленні.

Прокурори мотивували клопотання про продовження терміну складністю експертиз. А також тим, що частина експертиз буде виконана у жовтні та листопаді 2024 року.

“У зв’язку із завантаженістю експертних установ на виконанні перебувають одна судово-психологічна експертиза, 17 психологічних експертиз, одна комплексна балістична — продуктів вибуху та пострілу, кілька медичних. Без отримання висновків цих експертиз завершити слідство неможливо”, — сказав прокурор.

Суд вирішив залишити запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка без змін – це тримання під вартою без застави терміном на 60 діб (до 17 листопада). Адвокат Зінченка Ігор Сулима повідомив, що сторона захисту буде подавати апеляцію на рішення суду.