Хлопець, затриманий українськими правоохоронцями за підозрою у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон, готувався до злочину щонайменше два місяці.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в етері телемарафону.

Він розповів, що правоохоронці відстежили пересування підозрюваного Львовом, як він переодягався, яким чином змінював маршрути пересування та місця проживання.

За словами Клименка, вже повністю зібрано доказову базу для подальшого пред’явлення звинувачень затриманому.

“Наприклад, таку панамку, яка на ньому була (у момент вбивства— ред.), він придбав ще у травні 2024 року… Тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння злочину. І, можливо, до інших злочинів, але це вже покаже слідство під час проведення відповідних дій”, — наголосив міністр.