Для чоловіка та жінки, яких підозрюють у підготовці вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України Сергія Дуброва, обрали запобіжні заходи.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що за клопотанням слідчих та прокурорів їм обрано тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, учора, 20 січня, співробітники СБУ та Нацполіції запобігли спробі вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я. Завдяки операції вдалося зупинити двох осіб, які планували вбивство посадовця найближчим часом.

Підозрювані були затримані, коли намагалися передати гроші за вогнепальну зброю.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).