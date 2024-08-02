До восьми років ув’язнення засудили серійного палія, який спалив у Києві десять авто військових та пошкодив ще три.



Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури 36-річного чоловіка визнано винним в знищенні автомобілів шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 ККУ). Йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

У суді прокурор довів, що із вересня 2022 року по серпень 2023 року на території Лісового масиву у Києві чоловік підпалив 10 автомобілів, які використовували військовослужбовці ЗСУ чи мали символіку збройних формувань. Для цього він використовував саморобні запальні пристрої із таймером.

Ще 3 автомобілі засуджений намагався підпалити. Однак, йому не вдалось.

Унаслідок дій палія також було пошкоджено автомобілі, припарковані поруч.

Які саме машини підпалити чоловік визначав сам, катаючись на велосипеді. Він діяв за власною ініціативою, керуючись неприязню до військовослужбовців та усіх, хто захищає Україну або допомагає армії, зазначають у прокуратурі.

Його затримали під час останньої спроби підкласти запальну суміш на колесо автомобіля. З собою у нього був ще один саморобний пристрій для підпалу автомобіля.

Зараз чоловік перебуває під вартою.