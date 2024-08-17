В Одеській області затримали трьох підлітків, які на замовлення російської спецслужби підпалювали релейні шафи залізниці. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України на сторінці у Facebook.

Зазначається, що диверсіями займалися двоє 18-річних хлопців та 15-річна дівчина. Окрім підпалів релейних шаф, вони ще й фіксували результати російських обстрілів та наносили антидержавні надписи.

“Спілкування з ворожими спецслужбами відбувалося через соцмережі. Щоб заподіяти шкоду обороноздатності України, отримати розвідувальну інформацію про розташування об’єктів, підліткам надсилали завдання. У цьому випадку йдеться про підпали релейних шаф на залізниці, фіксування результатів обстрілів, дискредитування роботи ТЦК. Після отримання підтверджувальних доказів виконання замовлення, зловмисники отримували від своїх російських кураторів незначну винагороду”, – йдеться у повідомленні поліції.

Тепер двом юнакам та їх спільниці може загрожувати довічне позбавлення волі. Наразі підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.