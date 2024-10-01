Про це повідомила пресслужба ГУР.
Там розповіли, що операцію було проведено у вівторок, 1 жовтня. Підпільники влаштували ворогові мінну пастку та підірвали автомобіль ВАЗ 2110 біля заводу автотракторних запчастин.
“Операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку”, — йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, в салоні авто знаходилися троє військовослужбовців окупаційної армії РФ.
У ГУР додали, що військові були причетні до жорстокого терору мешканців тимчасово окупованих територій.
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