Тетяну Плачкову разом з чоловіком Олегом у вересні 2023 року ФСБ викрала та обвинуватила у нібито «шпигунстві».

Про її смерть виданню “Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ)” розповіла донька Плачкових Людмила Мельникова.

За її словами, у ніч з 25 на 26 вересня 2023 року співробітники ФСБ вдерлися до них в помешкання з невідомих причин. Вони здійснили обшук, батька й матір забрали з собою, а бабусю – закрили в окремій кімнаті.

Майже пів року Людмила не знала про місцеперебування своїх батьків. Звернення до українських правоохоронців та до окупантів були безрезультатними. У лютому 2024 року вона дізналася, що її мати перебуває в мелітопольській лікарні у стані коми. Причини цього невідомі, але лікарі запевняли, що окупанти не одразу привезли Тетяну до лікарні. Близько тижня жінку утримували в іншому місці. Вона захворіла на грип, але їй не надали належного медичного догляду.

«Ми не знаємо, де вона лежала, тому що медики кажуть, що пролежні доволі значні. Можливо, щось робили з нею, щоб синці прибрати», – сказала Людмила.

Тетяну та її чоловіка обвинуватили в «шпигунстві». Російський слідчий нікого не пускав до жінки, їй надали «державну адвокатку» Олену Шаповалову з Мелітополя, яка перейшла на бік окупантів.

Донька Тетяни звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, щоб його представники простежили за наданням медичної допомоги матері, однак їй не допомогли, мотивуючи це тим, що МКЧХ не має доступу до тимчасово окупованих територій.

Проте поки Людмила чекала на рішення, 23 травня 51-річна Тетяна Плачкова померла.

У «документах» про смерть окупанти заявляють, що у Тетяни були пневмонія, набряки легень і головного мозку, але причин такого стану не зазначають.

Де росіяни тримають батька й у якому стані він зараз, Людмила досі не знає.

До повномасштабної війни РФ проти України Тетяна й Олег мали в Мелітополі два кафе, розвивали власну справу.