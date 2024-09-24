Територія Вовчанського агрегатного заводу повністю звільнена від окупантів. Українські спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили противника в усіх будівлях підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Про успішне завершення операції Кирилу Буданову доповіли сьогодні, 24 вересня, о 14:40.

Бійці ГУР здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з ворогом у складних умовах щільної забудови. У деяких випадках українські спецпризначенці змушені були вступати у рукопашний бій.

“Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську “фортецю”, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ”, – розповіли у розвідці.

Проти українських розвідників використовувалася значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи “Солнцепьок”.