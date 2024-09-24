Вовчанський агрегатний завод: last news and articles – Ґвара Медіа

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Про успішне завершення операції Кирилу Буданову доповіли сьогодні, 24 вересня, о 14:40.

Бійці ГУР здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з ворогом у складних умовах щільної забудови. У деяких випадках українські спецпризначенці змушені були вступати у рукопашний бій.

“Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську “фортецю”, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ”, – розповіли у розвідці.

Проти українських розвідників використовувалася значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи “Солнцепьок”.

Незважаючи на шалений опір ворога, бійцям ГУР вдалося знищити противника, взяти полонених та поповнити обмінний фонд. Після завершення зачистки усіх 30 будівель територію агрегатного заводу передано під контроль Збройних Сил України.