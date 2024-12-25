На Донеччині, у Покровському районі, прозвучала знаменита на увесь світ мелодія "Щедрик" Миколи Леонтовича. Музичне виконання відбулося на тлі териконів, поблизу Покровська, де колись жив і працював сам композитор. Мелодію з чотирьох нот просто неба зіграли прикордонник, поліцейський, нацгвардійка та рятувальник ДСНС.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

Серед учасників — Антоніна, військовослужбовиця оркестру Національної гвардії України, яка з 2018 року змінила своє цивільне життя на службу в армії. Вона допомагала побратимам у столиці, а зараз перебуває в Покровську, мріючи побачити своїх доньок і придбати будинок після Перемоги.

“Хочеться спостерігати життя. Мати змогу в сніг вийти на ґанок і випити каву, а влітку насолоджуватися співом пташок. Хочеться таке місце, у якому можна дивитися на зорі”, – мрійливо, але впевнено говорить Антоніна.

Також участь у виконанні взяв Володимир, рятувальник з Краматорська, який з дитинства захоплювався професією пожежника. Щодня, піддаючи своє життя небезпеці, він разом з колегами усуває наслідки російських обстрілів та евакуює людей, виконуючи також свої основні обов’язки рятувальника.

Володимир не має професійної музичної освіти, але ще в шкільні роки навчився грати на гітарі. Тепер разом із колегами по службі він розвиває музичний гурт “Гарт” у Краматорську.

На баяні зіграв Олександр, поліцейський, який з дитинства мріяв стати частиною правоохоронних органів. Наразі він займається розслідуванням злочинів, виїжджає на місця обстрілів і служить на блокпостах.

Богдан, військовослужбовець прикордонної комендатури “Шквал”, за освітою музикознавець, виконував “Щедрика” ще в музичних закладах. З 2020 року служить на кордоні, активно працюючи в Донецькій області після початку війни. Хоче повернутися до родини, але планує продовжити контракт.

“Мені хочеться бути корисним для людей і для країни”, – зауважує Богдан на псевдо “Боб”.

У МВС зауважили, “Щедрик” понад 100 років тому став символом боротьби за незалежність. Його автор, Микола Леонтович, був убитий за свою діяльність, але ідеї України, її культура та звичаї незламні.