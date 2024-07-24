Спершу російське видання “РІА Новини” повідомило, що Андрій Торгашов та його дружина спростували інформацію, що вони постраждали через вибух.

“Це повний фейк, ніякого відношення до мене цей вибух не має”, — заявив у коментарі Торгашов та додав, що він не знає, хто постраждав внаслідок підриву.

За даними Telegram-каналу Baza, у момент вибуху в машині перебував тезка Торгашова на ім’я та прізвище. Він не має стосунку до військової частини, але при цьому також служить у Збройних силах РФ.

Російське видання “Коммерсант” повідомило, що, попередньо, військовий служив у ГРУ і відповідав у своїй частині за засоби зв’язку. Видання твердить, що у зв’язку з особистістю потерпілого відпрацьовується і версія, “пов’язана з діями українських спецслужб та їхніх агентів”. За інформацією видання, справу порушено за статтею “замах на вбивство, згодом її можуть перекваліфікувати на теракт”.

Голова російського Слідкому Олександр Бастрикін доручив поставити справу на контроль у центральному апараті відомства.