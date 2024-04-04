Протягом останніх тижнів і місяців експерти ЄС спостерігали безперервну дезінформаційну кампанію російських пропагандистів, спрямовану проти Франції та її першої сім’ї після заяв президента Емманюеля Макрона про можливість появи західних військ в Україні.

Про це повідомляє сайт EUvsDisinfo, який веде Оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС.

«Не можна позбутися думки, що Париж зачепив Росію за живе, і разом із заявою президента Макрона про те, що нічого не можна виключати з точки зору військової підтримки України, Кремль розпочав більш агресивну кампанію з підриву французької влади», — пишуть дослідники.

Зокрема, кремлівські пропагандисти поширювали жінконенависницькі нападки на першу леді Франції Бріджит Макрон, транслюючи найбезглуздіші теорії змови щодо неї. Наприклад, що Бріжит Макрон не жінка, а насправді є чоловіком.

«Кампанія, спрямована проти Франції, доводить, що жадані російські “традиційні цінності” є нічим іншим, як фасадом, що приховує потворну реальність мізогінії, мови ненависті та жорстокої дискримінації меншин», — йдеться у звіті.

Також російські ЗМІ називають Францію імперіалістичною, нацистською, русофобською країною, що розпалює війну. Зокрема, пропаганда стверджувала, що Франція начебто разом з Польщею бере участь у майбутньому поділі України, масово вербує солдатів в інтернеті тощо.

Крім того, російські телеканали звично заговорили про русофобію та антисемітизм, обговорюючи те, що Росію не вітають на Олімпіаді в Парижі.

«Російська дезінформаційна кампанія проти Франції є хрестоматійним прикладом того, як Москва ставить тактику маніпулювання інформацією на службу політичному порядку денному країни», — пишуть експерти.

Основною метою кремлівських дезінформаційних наративів є атакувати внутрішню згуртованість суспільства у Франції, довіру людей до керівництва, а також інтереси Франції за кордоном та її альянси, як-от між Францією та Україною, підірвати позиції Парижа у франкомовних частинах Африки.